Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Mỹ trục xuất

Phạm Dũng
Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Mỹ trục xuất đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ các công dân này sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 12-5, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). 

Đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân bị nước ngoài trục xuất trong bối cảnh tình hình di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tiếp nhận hàng trăm công dân

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất và trao trả về TPHCM, chủ yếu từ Hoa Kỳ và Campuchia. 

Nhiều quốc gia hiện đang tăng cường kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan cư trú, lao động trái phép và sử dụng giấy tờ không hợp pháp. Không ít trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lôi kéo tham gia hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nên bị bắt giữ và buộc trục xuất về nước.

Công tác tiếp nhận công dân bị trục xuất không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất thủ tục bàn giao mà còn bao gồm nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp công dân sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. 

Các lực lượng chức năng đã chủ động liên hệ thân nhân, hỗ trợ đăng ký cư trú, cấp giấy tờ tùy thân, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời phối hợp hỗ trợ y tế và bố trí nơi ở tạm thời đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Riêng đối với các trường hợp không có nơi cư trú rõ ràng, không đủ điều kiện tự giải quyết chỗ ở hoặc không có người bảo lãnh, Tổ công tác sẽ phối hợp cùng UBND phường, công an địa phương và Sở Y tế TPHCM hỗ trợ đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố để chăm sóc và sinh hoạt tạm thời.

Công an TPHCM sẽ hỗ trợ 33 công dân sớm ổn định cuộc sống

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM đề nghị thân nhân của các công dân bị trục xuất nhưng chưa liên hệ được với công dân khẩn trương liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương nơi các cơ sở trợ giúp xã hội đặt trụ sở thuộc Sở Y tế TPHCM để được hướng dẫn thực hiện thủ tục bảo lãnh, hỗ trợ công dân sớm ổn định cuộc sống.

Khuyến cáo của Công an TPHCM

Công an TPHCM khuyến cáo người dân trước khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch hoặc định cư cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của quốc gia sở tại; tuyệt đối không tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động "chui", sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. 

Người dân cần thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý khi xuất cảnh, tuân thủ nghiêm quy định của nước sở tại và thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để được hỗ trợ khi cần thiết. 

Hành vi nhập cảnh trái phép không chỉ khiến cá nhân đối mặt nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất, cấm nhập cảnh dài hạn hoặc vĩnh viễn mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ảnh hưởng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di trú và bảo hộ công dân. 

Mỗi công dân chấp hành nghiêm pháp luật không chỉ là bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.

