Sáng 26/5, Công an TP.HCM tổ chức buổi công bố kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tối 21/5 tại phường Bến Thành, khiến một người nước ngoài tử vong và một người khác bị thương. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi công bố thông tin.

Tham dự buổi họp báo còn có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh cùng nhiều lực lượng liên quan.

Thông tin ban đầu, vụ nổ súng xảy ra vào tối 21/5 tại phường Bến Thành. Sau khi gây án, hai nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh triển khai truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm.

