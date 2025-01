Chiều 5/1, trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM cho biết, hiện nay vẫn đang trong thời điểm triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2).

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, không riêng trận đấu tối nay mà từ khi bắt đầu giải đấu ASEAN Cup 2024, Công an TP.HCM đã chỉ đạo tất cả các lực lượng chức năng thực hiện chế độ ứng trực nghiêm túc tùy theo tính chất của mỗi trận đấu.

Tối nay, Công an TP.HCM sẽ ứng trực 100% quân số và xử lý các trường hợp lợi dụng sự kiện thể thao để gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Minh Vương)

Cụ thể, Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các quận, huyện trong đó trọng tâm là các đơn vị Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và Công an 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện chế độ trực nghiêm túc.

Riêng trận chung kết lượt về của giải ASEAN Cup 2024 diễn ra 20h tối nay giữa đội tuyển Việt Nam – Thái Lan, các đơn vị mũi nhọn của Công an TP.HCM triển khai trực 100% quân số, đảm bảo an ninh trật tự để người dân tham gia cổ vũ bóng đá một cách tích cực, an toàn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không được lợi dụng sự kiện thể thao để hoạt động gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Minh Vương)

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không được lợi dụng sự kiện thể thao, nhất là mừng chiến thắng của đội nhà (nếu có) trong trận chung kết lượt về của giải ASEAN Cup 2024 để hoạt động gây rối trật tự công cộng.

Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM nói: "Chúng tôi sẽ triển khai lực lượng sớm hơn quá trình diễn ra trận đấu, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu, đảm bảo cho người dân tham gia cổ vũ trận đấu bóng đá một cách tích cực, cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, hạn chế thấp nhất hoạt động gây rối trật tự, cũng như lợi dụng sự kiện thể thao để gây rối”.