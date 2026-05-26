Ngày 26-5, Công an TPHCM đã tổ chức cung cấp thông tin vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành tối 21-5.

Trung tướng Mai Hoàng chủ trì buổi cung cấp thông tin

Buổi cung cấp thông tin do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh; các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM..

Ráo riết truy bắt trong 24 giờ

Nội dung vụ án thể hiện tối 21-5, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do 2 nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án; xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee'f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM).

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng bắt 2 đối tượng

Tại hiện trường ghi nhận nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Úc) bị bắn 2 phát đạn gây tử vong tại chỗ; nạn nhân Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng (hiện đang điều trị tích cực).

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cung cấp thông tin

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong toả hiện trường, cấp cứu người bị hại.

Đồng thời, Công an TPHCM thu thập dấu vết "nóng" tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kết hợp ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố để truy xét 2 hung thủ gây án.

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an Thành phố và lực lượng phối hợp đã xác định 2 nghi phạm là đối tượng Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa, trực tiếp gây án) và đối tượng Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa).

Công an TPHCM bắt 2 đối tượng trong 24 giờ

Đồng thời, Công an TPHCM làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công an; sự hỗ trợ, phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương có liên quan; mặc dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện; nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng.

Lực lượng chức năng không để các đối tượng tiếp tục gây án, xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng của người dân; lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẫn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án; di lý 2 đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thừa nhận hành vi

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Theo đó, ngày 14-5, hai đối tượng nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hai đối tượng nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân. Đến tối 21-5 thì ra tay sát hại 2 nạn nhân với 3 phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee'f.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng người Samoa là Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2002, ngụ Tây Ninh). Nghĩa là người hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TPHCM – tỉnh Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.