Công an TPHCM ra mắt mô hình khẩn cấp, tiến tới gộp 113, 114, 115 thành một đầu số

Công an TPHCM vừa ra mắt Tổ tiếp nhận xử lý thông tin khẩn cấp và Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ Công an Thành phố. Đây là bước chuẩn bị để tiến tới tích hợp ba đầu số 113, 114, 115 thành một đầu mối thống nhất, rút ngắn thời gian phản ứng khi người dân cần trợ giúp.

Sáng 20/10, Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy và Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an thành phố.

Ra mắt đội hình Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp và CLB.

Trong đó, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua tổng đài 113 và 114; phân loại, chuyển xử lý tin báo về an ninh, trật tự, sự cố cháy, nổ; đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng xử lý theo chức năng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết mô hình hướng đến nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý tin báo; tăng cường phối hợp giữa Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an cơ sở cùng các đơn vị liên quan.

Yêu cầu đặt ra là bảo đảm thông tin được xử lý kịp thời, chính xác, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Hoạt động của tổ cũng là cơ sở để Công an TPHCM đánh giá quy trình vận hành, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các đơn vị, chuẩn bị tiến tới triển khai đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115.

Việc tích hợp hướng đến một đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin thống nhất, tối ưu quy trình phối hợp và rút ngắn thời gian phản ứng khi người dân cần trợ giúp.

Theo Công an TPHCM, trọng tâm trước mắt là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổng đài 113, giúp đầu số này trở nên quen thuộc để người dân nhớ và gọi khi gặp tình huống khẩn cấp.

Đối với Câu lạc bộ Khoa học công nghệ, mô hình được thành lập nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, năng lực và đam mê nghiên cứu; tạo môi trường trao đổi, đề xuất sáng kiến, phát triển giải pháp ứng dụng vào công tác công an.

Bên trong Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố - nơi tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp.

Đại tá Trần Hồng Minh yêu cầu hai mô hình nhanh chóng đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng công tác.

Ông Trần Mạnh Hà, Chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết sẽ kết nối đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có năng lực nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin, thúc đẩy các giải pháp phục vụ chỉ huy, điều hành và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hoạt động nghiên cứu, sáng kiến phải xuất phát từ nhu cầu công tác, tạo ra sản phẩm, ứng dụng cụ thể, tránh hình thức, phong trào. Câu lạc bộ đồng thời chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia đổi mới sáng tạo.

Với Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, yêu cầu xuyên suốt là vận hành thông suốt, tiếp nhận và chuyển xử lý chính xác, không bỏ sót tin báo, phối hợp giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh.