Trước diễn biến phức tạp của các vụ lừa đảo bằng hình thức “ bắt cóc online” , ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TP.HCM) thành lập tổ công tác chuyên trách để tiếp nhận thông tin, điều tra, truy xét và ngăn chặn các vụ việc.

Hình minh hoạ.

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng PC02 Công an TP.HCM, làm tổ trưởng. Các Phó Trưởng phòng cùng Ban chỉ huy các Đội từ 1 đến 6 thuộc PC02 đều tham gia, nhằm xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc liên quan, bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Theo PC02, thời gian gần đây, nhiều nạn nhân trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên - bị kẻ xấu mạo danh công an, viện kiểm sát, nhân viên giao hàng… gọi điện hoặc nhắn tin, đe dọa liên quan đến các vụ án như rửa tiền, vận chuyển hàng cấm. Sau đó, chúng "điều khiển" nạn nhân “làm việc online”, tự cô lập trong phòng trọ, khách sạn rồi quay clip giả bị bắt cóc gửi cho gia đình để tống tiền.

Đã có trường hợp phụ huynh hoảng loạn chuyển đến 150 triệu đồng vì tin con mình bị khống chế. Một nữ sinh khác còn bị đối tượng ép cởi đồ qua Zoom, quay clip và đe dọa gửi cho gia đình nếu không chuyển tiền chuộc.

Để tránh "sập bẫy" nhóm người lừa đảo, cơ quan chức năng khẳng định không làm việc qua mạng xã hội, không gửi giấy triệu tập qua điện thoại, càng không yêu cầu người dân chuyển tiền. Người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh, số tài khoản hay thông tin cá nhân cho người lạ.

PC02 khuyến cáo người dân, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp “bắt cóc online”, người dân có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời. Hoặc liên hệ công an nơi gần nhất, tổng đài 113 để được hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần quản lý chặt việc sử dụng thiết bị điện tử của con em, thường xuyên trò chuyện, hướng dẫn cách kiểm tra thông tin, giữ bình tĩnh khi tiếp nhận cuộc gọi lạ, đặc biệt là các cuộc gọi xưng danh cơ quan công quyền.

Trường học cũng được đề nghị tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao, tích hợp kỹ năng phòng vệ cá nhân trong chương trình giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh chủ động nhận diện và ứng phó trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.