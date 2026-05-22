Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991) về hành vi "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".

Đây là một trong những vụ án được phát hiện khi lực lượng công an thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group, do Lưu Phát Thuận là đại diện pháp luật.

Lưu Phát Thuận cũng là chủ chuỗi cửa hàng sneaker (giày thể thao thời trang) Thanh store nổi tiếng tại TPHCM, được cộng đồng yêu thích sneaker biết đến nhiều.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng các loại của Mỹ, các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu…; không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả điều tra xác định từ giữa năm 2023 đến khi bị phát hiện, Lưu Phát Thuận đã mua bán các mặt hàng giày dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse… thông qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, nhằm thu lợi bất chính.

Lưu Phát Thuận lập và sử dụng các tài khoản shopee, facebook, instagram, tiktok tên thanhstore sử dụng để quảng cáo, mua bán kinh doanh giày dép.