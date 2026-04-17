Công an TPHCM khởi tố 8 người cãi nhau trên Facebook, hẹn nhau ngoài đời

PHẠM DŨNG |

Công an TPHCM đã khởi tố 8 người cãi nhau trên Facebook do bất đồng quan điểm về chuyện đi phượt bằng xe máy và hẹn nhau tại quán cà phê giải quyết.

Ngày 17-4, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 8 bị can: Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi), Trương Trung Hậu (30 tuổi) về tội "Gây rối trật tự công cộng" .

Công an TPHCM khởi tố 8 người Gây rối trật tự công cộng qua Facebook - Ảnh 1.

Các đối tượng tại trụ sở công an

Theo kết quả điều tra, Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn sử dụng Facebook đăng bài viết lên hội nhóm với nội dung liên quan quá trình đi phượt và gây ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn trên hội nhóm vì không thực tế.

Sau đó, Nguyễn Thành Đô đăng bài viết lên trang cá nhân với mục đích trêu chọc Phát và Tuấn. Từ đó, hai bên nhắn tin cự cãi, thách thức qua mạng và hẹn nhau tại quán cà phê đường Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) để gặp mặt trực tiếp, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm này tiếp tục cự cãi và xảy ra xô xát giữa hai bên. Nắm được thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tụ tập, cổ vũ, kích động hoặc tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng. Mọi hành vi như đua xe trái phép, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, kịp thời báo tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Việc giữ gìn trật tự công cộng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, góp phần bảo đảm môi trường sống an toàn, văn minh.

