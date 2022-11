Công an TP.HCM điều tra vụ cháy kho hoá chất của Công ty An Minh Thức

Ngày 4/11, liên quan vụ cháy kho hoá chất của Công ty TNHH An Minh Thức (Công ty An Minh Thức - xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), trả lời VTC News, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh thu thập các tài liệu, chứng cứ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Hà, sau khi sự việc xảy ra, Công ty TNHH An Minh Thức đã thuê 1 công ty chuyên xử lý môi trường để tiến hành xử lý theo chỉ đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Về công tác thẩm duyệt, thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC), Thượng tá Hà cho hay, cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 167/TD-PCCC do Cảnh sát PCCC thành phố cấp với tính chất là xưởng cơ khí.

"Tuy nhiên, Công ty An Minh Thức đã thuê lại công trình và chuyển mục đích sử dụng làm kho chứa nguyên liệu nuôi trồng thuỷ sản và chưa tiến hành thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC ", Thượng tá Hà nói.

Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin thêm, trong quá trình cải tạo, sửa chữa, cơ sở đã được Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, kiến nghị thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC đối với các hạng mục cải tạo công trình. Sau khi xảy ra sự cố, hiện nay sơ sở đã ngưng hoạt động để khắc phục các thiếu sót, kiến nghị.

3 tháng xảy ra vụ cháy kho hoá chất của Công ty TNHH An Minh Thức, khung cảnh xung quanh kho hóa chất hoang tàn, cây cối chết khô, nhà cửa cháy sém, mùi hoá chất nồng nặc vẫn sộc thẳng vào mũi.

Như VTC News đưa tin, liên quan vụ cháy kho hoá chất, ông T.V.T. (sống bên cạnh kho hóa chất của Công ty TNHH An Minh Thức) đã tử vong sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nguyên nhân tử vong theo kết luận của Bệnh viện Chợ Rẫy là do phỏng lửa diện tích khoảng 13% độ IIAB mặt, cổ, thân, hai tay; bỏng đường hô hấp; sốc nhiễm khuẩn; viêm phổi...

Vụ cháy khiến căn nhà và 16 phòng trọ của gia đình ông T. bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng được. Các chất axit từ kho hóa chất phát tán sau vụ cháy khiến kiến trúc ngôi nhà bị ăn mòn, tất cả tài sản, trang thiết bị trong nhà bị cháy, biến dạng.