Công an TP.HCM đang truy bắt nghi phạm cướp tài sản cửa hàng FPT

Đến 15h chiều 22/2, rất đông cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ điều tra vụ cướp vừa xảy ra tại một cửa hàng FPT Shop trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TPHCM.

Hiện trường cửa hàng bán lẻ FPT nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: B.T)

Thông tin ban đầu vào khoảng 13h cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe máy đến cửa hàng trên, tay cầm dao đe dọa nhân viên cửa hàng để cướp tài sản (thông tin ban đầu là tiền mặt) rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức nhanh chóng phối hợp Công an phường Linh Tây; Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, xác định nghi phạm.

Lực lượng Công an TPHCM đang truy bắt nghi phạm cướp tài sản tại cửa hàng FPT. (Ảnh: B.T)

Hiện cửa hàng bán lẻ các sản phẩm điện tử kỹ thuật số trên được phong tỏa nghiêm ngặt, rất đông lực lượng công an bên ngoài và trong cửa hàng thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy bắt nghi phạm.