Công an TPHCM bắt hàng trăm đối tượng, thu gần 70 kg ma túy, 2 khẩu súng

Công an TPHCM thu giữ ma túy được ngụy trang trong hộp kem đánh răng

Công an cũng điều tra, khám phá 329/616 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 551 đối tượng; phát hiện, đấu tranh 134 vụ, 122 cá nhân và 16 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; khởi tố mới 118 vụ, 44 bị can; vận động người dân giao nộp, thu hồi 4 khẩu súng, 12 viên đạn các loại; 2 công cụ hỗ trợ, 341 vũ khí thô sơ các loại.

CSGT TPHCM kiểm tra cồn với tài xế trên địa bàn

Trong tháng qua, Công an TPHCM duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cảnh giác người dân trước các âm mưu, thủ đoạn, phương thức mới của thế lực thù địch, các loại tội phạm. Qua đó, người dân cung cấp 840 tin có giá trị liên quan; phối hợp với công an bắt 168 vụ, 189 đối tượng...

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các quyết sách đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện, lễ hội, các đoàn lãnh đạo Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc ở thành phố; đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9.