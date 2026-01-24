Ngày 24-1, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma tuý - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm với các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an TPHCM đã bắt 8 đối tượng người Hàn Quốc và 1 đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Nhóm đối tượng vừa bị Công an TPHCM bắt giữ



Đây là lời khẳng định đanh thép của lực lượng Công an TPHCM: không để các đối tượng nước ngoài lợi dụng mục đích đến Việt Nam kinh doanh, du lịch để phạm tội; thể hiện quyết tâm cao độ của toàn lực lượng trong việc phấn đấu xây dựng thành phố không có ma tuý vào năm 2030.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an TPHCM liên tục lập nhiều chiến công.

Nhóm đối tượng mua bán trái phép cần sa

Trước đó, giữa tháng 1-2026, Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép cần sa trên không gian mạng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bắt và mời làm việc 28 người, bao gồm cả người nước ngoài, để điều tra, làm rõ về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 100% người bị đưa về trụ sở đều dương tính với chất ma túy.

Công an TPHCM đã thu giữ tang vật gồm hơn 3,2 kg cần sa và 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa.