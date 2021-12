Công an TP Hồ Chí Minh: “Nghệ sĩ Hoài Linh không lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. "Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 về việc "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh là có căn cứ, đúng pháp luật", nội dung Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nêu.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin tố cáo ông Hoài Linh "ngâm" hơn 14 tỷ đồng mà các nhà hảo tâm hỗ trợ cho người dân miền Trung bị gặp khó khăn vì lũ lụt vào tháng 10/2020. Sau khi cộng đồng mạng có nhiều ý kiến thắc mắc và lên tiếng chỉ trích, ông Hoài Linh đã đăng tải một đoạn Video clip thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân số tiền hơn 14 tỷ đồng này.

Đến tháng 6/2021, ông Hoài Linh đã nhờ ê-kíp đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề kêu gọi từ thiện và giải ngân tiền hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh. Sau đó, một số cá nhân đã có đơn tố cáo ông Hoài Linh có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".