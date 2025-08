Công an TP HCM truy tìm 1 thanh niên mặc áo Grab đập kính xe tải

Ngày 2-8, Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết đã làm việc với anh N.V.T. (29 tuổi, ngụ xã Phú Hòa Đông). Anh T. là tài xế xe tải bị đập kính chiếu hậu trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Công an làm việc với anh N.V.T.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip 1 thanh niên mặc áo Grab dùng thanh sắt đập vỡ kính chiếu hậu bên trái của xe ô tô tải, gây xôn xao dư luận.

Đến 15 giờ chiều nay, Đội CSGT An Sương (thuộc PC08) xác định được tài xế xe tải bị đập vỡ kính là anh T. nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T. cho biết lúc 13 giờ 10 cùng ngày, anh lái ô tô tải lưu thông trên làn đường hỗn hợp Lê Quang Đạo, hướng từ cầu An Hạ về vòng xoay An Sương.

Khi đến trước một căn nhà trên đường Lê Quang Đạo, ấp 60, xã Xuân Thới Sơn thì bị một nam thanh niên mặc áo Grab chạy xe máy không rõ biển số, chặn đầu xe vì cho rằng anh T. đã điều khiển xe ép xe mình.

Hai bên xảy ra xô xát, song được người dân can ngăn nên rời đi.

Tuy nhiên, khi anh T. điều khiển ô tô tải di chuyển được khoảng 200 m thì thanh niên mặc áo Grab tiếp tục đuổi theo và chặn đầu xe của anh, dùng một thanh sắt đập vỡ kính chiếu hậu bên trái của ô tô tải.

Hiện Đội CSGT An Sương và Công an xã Xuân Thới Sơn đang truy tìm thanh niên mặc áo Grab.