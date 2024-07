Công an TP HCM truy nã Lê Văn Có và Nguyễn Hoài Hận

Ngày 3-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM vừa ra Quyết định truy nã với Lê Văn Có (SN 1992, quê An Giang), Nguyễn Hoài Hận (SN 1997, quê Tiền Giang) về tội "Giết người".

Ngoài ra, Công an TP HCM còn truy tìm một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án giết người xảy ra tại Công trình xây dựng The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp (phường An Phú, TP Thủ Đức).

Lê Văn Có và Nguyễn Hoài Hận

Nạn nhân trong vụ án là anh Đinh Thanh Sang (SN1980, quê Sóc Trăng). Theo thông tin ban đầu, chiều 29-8-2022, vợ của Có đi mua đồ ăn cho công nhân đang làm việc ở trong công trình xây dựng The Global City nhưng khi quay vào thì bị bảo vệ chặn lại, không cho vì không có tên trong danh sách tăng ca.

Hai bên cự cãi thì người phụ nữ gọi điện cho chồng là Có ra giải quyết. Có không ra mà gọi điện cho anh trai là Lắm làm quản lý tổ công nhân ra cổng xử lý, sau đó xảy ra hỗn chiến khiến anh Sang bị thương.

Mặc dù được những người xung quanh can ngăn nhưng Có, Hận và nhiều người khác vẫn tiếp tục đánh anh Sang và dọa giết.

Công an TP Thủ Đức lập hồ sơ, chuyển vụ án lên Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền. Tháng 3-2024, cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Có, Hận và một người khác về tội giết người. Tuy nhiên, Có và Hận đã bỏ trốn.