Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với một loại cỏ

Thu giữ 806 kg ma túy các loại

Trong 10 tháng năm 2023, công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh khám phá 1.853 vụ vi phạm về ma túy, so với cùng kỳ tăng 826 vụ - tương ứng 80,43%; bắt 4.021 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 654 đổi tượng - tương ứng 19,42%.

Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 806 kg ma túy các loại; 1.200ml dung dịch có chứa ma túy; 88,8 kg tiền chất cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác có liên quan.

Qua đó, đã khởi tố 1.566 vụ với 2.467 bị can; xử lý hành chính 254 vụ với 1.505 đối tượng; xử lý khác 33 vụ với 49 đối tượng.