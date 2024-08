Sáng 17-8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); Công an TP HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo.

Dự và chủ trì có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đến dự còn có các ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương thành tựu mà Công an TP HCM đã đạt được

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ

Thượng tướng Lương Tam Quang

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị đại biểu đã dành phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công an TP HCM vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý - Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng

Tại buổi lễ, Công an TP HCM đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý - Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Công an TP HCM

Ban Giám đốc Công an TP HCM tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy và chúc mừng lực lượng Công an TP HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ đây là niềm vui chung, vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.



Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM trân trọng cảm ơn, nhiệt liệt chúc mừng Công an TP HCM đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định, đã 55 năm trôi qua nhưng Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ để lại vẫn mãi là một Văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của Người.



Một số hình ảnh tại buổi lễ

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh vinh dự lớn lao đối với lực lượng Công an nhân dân là Bác Hồ đã dạy về tư cách, chỉ ngắn gọn trong 6 Điều nhưng chứa đựng đầy đủ đạo đức, nhân cách làm kim chỉ nam, làm nguyên tắc sống và phương châm hành động có giá trị trường tồn và trưởng thành theo hành trình học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách làm người, làm chiến sĩ công an, làm cán bộ đảng viên, làm cán bộ chỉ huy.



Trong suốt thời gian qua, lực lượng Công an TP HCM dù phải vượt qua rất nhiều thử thách, khó khăn, gian khổ nhưng luôn vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

Lực lượng Công an TP HCM tham mưu chính xác, kịp thời, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho TP HCM trong mọi tình huống.

“Những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an có thể không kể hết... nhưng không chỉ thể hiện tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh, kiên quyết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo mà còn thể hiện tấm gương tiêu biểu về đạo đức, phong cách trong học tập, thực hành Di chúc và 6 Điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân”- Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an TPHCM vinh dự nhận được là kết tinh của những phẩm chất quý giá vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Với tinh thần nghiêm túc tự phê và phê bình, với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Công an TP HCM sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được.

Đồng thời, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn lực lượng Công an TP HCM để chung sức xây dựng TP HCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.