Ngày 26-3, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chung cư Saigon Royal, quận 4, TP HCM.

Hồ sơ vụ việc thể hiện trong năm 2024, chị T.T.H (39 tuổi), N.T.N. (50 tuổi), V.T.Đ (38 tuổi) và Huỳnh Thị Kim Cương (45 tuổi) cùng làm giúp việc nhà, chăm em bé cho chủ ở chung cư.

Cương kể cho những người còn lại rằng Cương từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) 9 năm với thu nhập từ 50 triệu đến 90 triệu đồng. Đồng thời, Cương cho những người này xem clip, hình ảnh mình chụp tại nơi đó.

Cương và Xuyên

Tin lời, chị H., chị N. và chị Đ. nhờ Cương làm hồ sơ và visa. Theo yêu cầu của Cương, nhóm chị H. đã chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Xuyên tổng cộng 75 triệu đồng.

Cương thúc giục nhóm Chị H. muốn đi nhanh thì phải nộp thêm tiền để hồ sơ được làm sớm. Theo đó, Cương yêu cầu nhóm chị H. nộp thêm tiền, tổng cộng là 116 triệu đồng.

Công an TP HCM xác định thực tế Cương không hề làm hồ sơ cho nhóm chị H. đi xuất khẩu lao động như hứa hẹn. Sau khi nhận tiền, Cương nói với các nạn nhân rằng sớm hoàn tất hồ sơ và mua vé máy bay để đi xuất khẩu lao động.



Tuy nhiên, từ cuối tháng 11-2024, Cương đã nghỉ làm giúp việc tại chung cư nhưng vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội để có thời gian làm hồ sơ bỏ trốn. Đến ngày 13-12-2024, Cương bỏ luôn số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội để cho các nạn nhân không thể tìm ra.

Khi Cương làm thủ tục xuất cảnh thì bị Công an TP HCM bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Quá trình điều tra, công an xác định người có liên quan đến vụ án này là Nguyễn Văn Xuyên (43 tuổi, ngụ tại ấp Phạm Thành Hơn A, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), chủ tài khoản nhận tiền chuyển khoản.

Công an kêu gọi ông Nguyễn Văn Xuyên nhanh chóng trình diện, hợp tác điều tra để hưởng khoan hồng. Đồng thời, kêu gọi ai là nạn nhân của Cương đến công an để cung cấp thêm thông tin. Địa chỉ trình báo: Công an TP HCM; địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM gặp điều tra viên Lê Đình Hải – Tổ địa bàn Quận 4, số điện thoại 0968020793.