Ngày 24-9, Công an TP HCM cho biết vừa phát thông báo cảnh báo hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình.

Sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng

Theo Công an TP HCM, các thủ đoạn quảng cáo cờ bạc trá hình thường gặp là tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lòng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc

"Những băng nhóm tội phạm liên quan đến cờ bạc thường sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng/ nghệ sĩ, KOL để quảng cáo. Các quảng cáo này thường khuyến khích tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn" - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM thông tin.

Công an TP HCM đã làm việc với nhóm Ngũ Hổ Tướng

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không tham gia việc quảng cáo cờ bạc với mọi hình thức. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý hành chính với số tiền lớn hoặc khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.

Khi được gợi ý quảng cáo cờ bạc hoặc biết các đối tượng có hành vi tương tự phải chủ động báo cho cơ quan công an.

Cũng theo công an, người dân cần chủ động thông báo cho người thân, bạn bè biết các thủ đoạn này để phòng ngừa. Đồng thời, người dân không tham gia tiếp tay cho các đối tượng. Không lan truyền các hình ảnh có logo các web cá độ, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm.

Công khai quảng cáo cờ bạc, phải xử nghiêm

Trước đó, Công an TP HCM mời ông Nguyễn Quốc Thanh (tức ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, SN 1981) cùng các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng là ca sĩ Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy.

Những người này làm việc lực lượng Công an TP HCM sáng 23-9 để làm rõ hành vi quảng cáo cờ bạc trong MV vừa ra mắt.

Theo đó, trong MV vừa ra mắt nhóm này đã cho xuất hiện tên một trang web cá độ khi liên tục xuất hiện tên web trên ly nước, trên áo, bao bì...

Cư dân mạng cho rằng nhóm này đang công khai quảng cáo cờ bạc chứ không còn là trá hình; đồng thời đề nghị Công an TP HCM vào cuộc, xử lý nghiêm để làm gương.