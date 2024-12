Ngày 16-12, Công an TP HCM cho biết Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trương Minh Nhật (tự Nhật "Kanu", SN 1981, quê Cần Thơ) và Trương Văn Trung (SN 1989, ngụ quận 12, TP HCM) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an TP HCM phát hiện một băng nhóm có biểu hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận 12 do Trương Minh Nhật cầm đầu.

Trương Minh Nhật (áo đen) và Trương Văn Trung

Nhật có 4 tiền án, tiền sự về hành vi cướp tài sản, cố ý hủy hoại tài sản, gây rối. Vừa chấp hành xong án phạt tù, Nhật có dấu hiệu tụ tập một số đối tượng có tiền án, tiền sự, thành phần bất hảo để lập băng nhóm tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2025, Công an TP HCM sẽ quyết liệt đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm hình sự với phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai".

Trước đó, trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm Tết Ất Tỵ, chiều tối 15-12, Công an TP HCM đã tạm giam Nguyễn Tấn Bình (SN 1983) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng trăm viên đạn vũ khí quân dụng.

Đối tượng Nguyễn Tấn Bình (phải, ngoài cùng)

Đây là kết quả từ quá trình truy xét, mở rộng chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tại các hội nhóm kín "Phế liệu chiến tranh" và "Phế liệu chiến tranh - BW") trên mạng xã hội.

Quá trình đấu tranh chuyên án, 10 tổ công tác của Công an TP HCM đã đồng loạt xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 71 bị can về 10 tội danh liên quan đến vũ khí, ma túy, tiền giả, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản… (có bị can cùng lúc bị khởi tố về 5 tội danh).

Đồng thời, Công an TP HCM thu giữ 4 quả lựu đạn, gần 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn các loại, hàng ngàn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và nhiều tang vật khác có liên quan.