Công an TP HCM bắt khẩn cấp thanh niên giết tài xế xe ôm công nghệ

PHẠM DŨNG |

Ngay sau khi gây án, nam thanh niên 18 tuổi đã bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn.

Ngày 16-8, Công an TP HCM đã bắt giữ Châu Phú Tính (SN 2007, quê Đồng Nai) do có hành vi giết chết tài xế xe ôm công nghệ. 

Nạn nhân là anh L.H.P (SN 1978, ngụ TP HCM) bị sát hại tại một con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP HCM.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp thanh niên 18 tuổi giết xe ôm công nghệ - Ảnh 1.

Công an TP HCM bắt nam thanh niên sau khi gây án

Lời khai ban đầu của Tính thể hiện: Tối 15-8, Tính đặt xe ôm đến đường Huỳnh Thị Hai (phường Trung Mỹ Tây) với giá cước 45.000 đồng và nảy sinh ý định cướp tài sản. 

Camera nhà người dân cho thấy tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh P. có chở khách vào hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai (phường Trung Mỹ Tây) nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu xe. Người dân phát hiện anh P. gục chết với vết thương trên cổ.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện xe máy, túi xách và ví tiền của anh P. vẫn còn. 

Người thân anh P. cho biết anh mướn nhà trọ ở xã Tân Nhựt (TP HCM) ở cùng với em trai và cả 2 anh em đều làm tài xế xe ôm công nghệ. 

Anh P. thường chạy xe vào buổi tối vì thời tiết mát mẻ, giá cước cao. 


