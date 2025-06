Ngày 4-6, Công an TP HCM cho biết đã bắt Lê Văn Cần (SN 1966, quê Cần Thơ), Nguyễn Đức Minh (SN 2001, quê An Giang) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1998, quê Vĩnh Long) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Được biết Lê Văn Cần đóng vai trò chủ mưu, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Hoàng Tân đều với vai trò giúp sức thực hiện biên tập, thiết kế video.

Từ trái qua: Nguyễn Hoàng Tân, Nguyễn Đức Minh, Lê Văn Cần

Trang Youtube "Người đưa tin"

Điều tra ban đầu thể hiện: Qua công tác giám sát không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM phát hiện hệ thống kênh Youtube "Người Đưa Tin" có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2024 đến nay, bằng những chiêu trò, thủ đoạn nhằm thu hút sự tò mò, kênh Youtube trên đã phát tán hơn 6.700 video clip có nội dung tiêu cực, xuyên tạc nhằm vào các cá nhân, tổ chức trong hệ thống chính trị, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kênh này thu hút gần 2 triệu tài khoản theo dõi, với hơn 1 tỉ lượt xem, số đối tượng đã hưởng lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến dư luận đồng thời gây mất trật tự an toàn xã hội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phám sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM đã nhanh chóng xác minh làm rõ nhóm đối tượng quản trị, đồng thời, vô hiệu hóa hệ thống kênh "Người Đưa Tin" và phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.