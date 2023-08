Công an TP Hà Nội thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm 4 đơn vị cấp phòng

Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố các Quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ.

Sáng 31/8, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố các Quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 19 và Phương án số 01 của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, thời gian qua, với tinh thần gương mẫu, đi đầu, khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh. Chỉ trong 1 tháng, Công an thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Kế hoạch số 155 một cách khoa học, bài bản, đúng tiến độ mà Bộ Công an giao.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy đợt này thể hiện sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an TP Hà Nội trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, giảm tầng nấc, giảm trung gian trong lãnh đạo, điều hành; tăng cường được sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Công an đơn vị đối với các mặt công tác.

Đồng thời, tinh gọn bộ máy là điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiếp tục bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy; tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị các đơn vị nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động; bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó rà soát, sửa đổi quy chế, lề lối làm việc. Rà soát, nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình trên lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ hiệu quả, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt cao"; tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thường xuyên, gắn kết giữa các đơn vị, lực lượng, cấp Công an; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính phát huy hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy mới.

Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện danh mục vị trí việc làm; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ chiến sỹ phát triển, bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong từng đơn vị và trong toàn Công an thành phố.

Công an Thành phố giảm 4 đơn vị cấp Phòng, sáp nhập 2 đơn vị cấp Đội thuộc Công an quận, huyện, thị xã.

Giảm từ 37 xuống 33 đơn vị cấp Phòng

Đối với Công an TP Hà Nội, đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, tác động trực tiếp đến 11 đơn vị cấp Phòng, 30 Công an cấp huyện và trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ (trong đó, có trên 300 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng, cấp Đội).

Trong đợt này, Công an Thành phố giảm 4 đơn vị cấp Phòng (từ 37 xuống 33 đơn vị cấp Phòng). Cụ thể, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào Phòng Tổ chức cán bộ và sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh.

Đối với Công an cấp huyện, thị xã, sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và điều chỉnh tên gọi thành đội Tham mưu.