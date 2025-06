Theo đó, thời gian qua, hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, với xu hướng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi và ngày càng đa dạng.

Tại địa bàn TP. Đà Nẵng, các vụ việc diễn ra cho thấy đối tượng phạm tội thường lợi dụng lòng tham, niềm tin hoặc sự sợ hãi của bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Một trong những vụ việc điển hình vừa được ghi nhận gần đây là trường hợp chị N.T.D.K. (sinh năm 1982, trú tại phường Chính Gián) đến Công an phường trình báo vào lúc 14 giờ ngày 3/6 về việc bị lừa đảo tài sản qua mạng.

Theo đó, vào ngày 28/5, chị K. đăng lên trang mạng xã hội “Chợ tốt” để bán gấp một lô đất. Đến ngày 29/5, tại giao lộ Nguyễn Tất Thành - Tôn Thất Đạm, có người tự xưng tên Thu, thuộc Công ty Bất động sản nói có khách muốn mua lô đất và yêu cầu chị gọi liên hệ trực tiếp.

Sau đó, một người đàn ông tên Minh gọi cho chị K. nói đồng ý mua đất và thông báo đã gửi 1 tỷ đồng tiền cọc cho Công ty môi giới bất động sản. Người đàn ông này sau đó yêu cầu chị K. làm việc với công ty để nhận tiền cọc.

Người tên Thu tiếp tục gọi lại để làm thủ tục và chị K. đã chuyển khoản tổng cộng 10 lần với tổng số tiền là 106 triệu đồng. Nhưng ngay sau đó, đối tượng này đã thu hồi toàn bộ tin nhắn và chặn liên hệ.

Vụ việc thứ hai, vào ngày 2/6, Công an phường Thanh Khê Đông tiếp nhận trình báo từ anh N.H.N. (sinh năm 2005, trú tại đường Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê) về việc bị lừa 25 triệu đồng. Theo trình bày, khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, N. nhận cuộc gọi từ một đối tượng giả danh cán bộ công an, thông báo liên quan đến một vụ việc và yêu cầu chuyển tiền để “làm rõ thông tin”. Tin lời, N. đã chuyển khoản theo hướng dẫn.

Vụ việc thứ ba, cũng xảy ra trong ngày 2/6, Công an phường Hòa Cường Bắc tiếp nhận trình báo của chị H.T.K.T. (sinh năm 2003, trú đường Núi Thành, quận Hải Châu) về việc nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, nói rằng chị liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền. Do hoảng sợ, chị T. làm theo hướng dẫn, thực hiện chuyển khoản tổng cộng 100,4 triệu đồng.

Vụ việc thứ tư, anh L.T.N. (sinh năm 1983, trú phường Hòa Cường Bắc) cũng bị lừa mất 22,4 triệu đồng qua mạng xã hội Facebook. Trước đó, vào ngày 30/5, anh N. nhận tin nhắn từ một tài khoản đặt phòng khách sạn với yêu cầu chuyển khoản cọc. Sau khi anh N. thực hiện chuyển tiền, đối tượng đã chặn liên lạc.

Vụ việc thứ năm, vào ngày 2/6, tại phường Hòa Khánh Nam, chị N.T.B.N. (sinh năm 2005) đến trình báo về việc bị một đối tượng gọi điện giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu xác minh thông tin liên quan đến kiện hàng có vấn đề pháp lý. Tin rằng mình liên quan đến vụ việc, chị đã chuyển tổng cộng 55 triệu đồng vào tài khoản đối tượng.

Trước diễn biến phức tạp của các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động phòng tránh tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ, đặc biệt là qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cơ quan chức năng, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ cơ quan công an để kiểm chứng.

Trong trường hợp phát hiện hành vi bất thường hoặc nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.