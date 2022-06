Công an tỉnh Vĩnh Long triệt xóa "ổ bạc" trong một căn nhà biệt lập có cảnh giới

Cụ thể, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một ‘ổ bạc’ quy mô lớn và tạm giữ nhiều đối tượng cùng các tang vật có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lực lượng Công an xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long kiểm tra đột xuất một căn nhà trên địa bàn ấp Hiếu Hòa A (thuộc xã Hiếu Nhơn). Khi phát hiện có Công an thì những đối tượng được thuê làm nhiệm vụ cảnh giới liền phát tính hiệu giải tán.

Các đối tượng và tang vật bị lực lượng Công an tạm giữ tại hiện trường.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai vây bắt, qua đó bắt giữ được 4 đối tượng. Đồng thời, tại hiện trường lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ nhiều tang vật như: 1 bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu, 5 điện thoại di động cùng với số tiền hơn 300 triệu đồng.



Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo Công an tỉnh này cho biết, ‘ổ bạc’ nêu trên nằm cách xa đường lớn và chỉ có một lối đi dẫn vào, đồng thời các con bạc còn bố trí người cảnh giới nên rất khó tiếp cận. Việc ‘ổ bạc’ bị triệt xóa nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Hiện vụ việc nêu trên đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra xác minh, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.