Công an tỉnh Vĩnh Long có tân giám đốc

Chiều 18/7, tại Công an tỉnh Vĩnh Long, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ.



Đại tá Đoàn Minh Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Trước đó, ngày 17/7, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Hiểu và Đại tá Đoàn Minh Lý được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Đoàn Minh Lý hứa sẽ cùng với Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều hôm qua, Bộ Công an đã công bố quyết định đối với Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nghỉ công tác chờ hưu; công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đến nhận nhiệm vụ, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.