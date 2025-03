Ngày 21-3, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa ra các quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, toàn quốc đối với 3 đối tượng liên quan vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Các đối tượng gồm: Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Kẻ bị truy nã Đào Xuân Lộc

Trong quá trình tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 3 bị can về tội "Cướp tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 168 Bộ L uật Hình sự. Tuy nhiên, do các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an tỉnh Tây Ninh phải ra quyết định truy nã.

Kẻ bị truy nã Nguyễn Anh Duy

Thông qua Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân nào biết thông tin về 3 đối tượng trên hãy gọi điện cho Công an tỉnh Tây Ninh hoặc công an gần nhất để phối hợp bắt giữ phục vụ điều tra. Gia đình, bạn bè thuyết phục, vận động 3 đối tượng trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nếu các trường hợp cố tình che giấu, không tố giác về các đối tượng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mọi thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã trên thông báo ngay cho Công an tỉnh Tây Ninh (số 1229, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), điện thoại: 02763.822.001 hoặc điều tra viên Trần Trọng Nghĩa số điện thoại 090 2498000.