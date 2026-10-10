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Công an tỉnh Đắk Lắk tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại 4 viện thẩm mỹ Mega Gangnam

MINH MINH
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Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 4 viện thẩm mỹ Mega Gangnam ở Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Viện thẩm mỹ Mega Gangnam chi nhánh Buôn Ma Thuột, địa chỉ 186 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 662/QĐ-CSKT ngày 12/9/2026.

Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ lừa đảo Mega Gangnam tại 4 viện thẩm mỹ - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh xác định cơ sở Mega Gangnam chi nhánh Buôn Ma Thuột không được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định.

Các đối tượng bị điều tra bị xác định sử dụng người không có chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia để tư vấn, đưa ra thông tin sai sự thật về phương pháp và công dụng của máy móc, thiết bị, nhằm lôi kéo khách hàng trả tiền sử dụng các dịch vụ như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn...

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định thủ đoạn tương tự còn được sử dụng tại 3 cơ sở Mega Gangnam khác, gồm: chi nhánh Tam Kỳ tại số 169 Phan Châu Trinh, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng; chi nhánh Kon Tum tại PG-10 Shophouse Vincom, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; chi nhánh Gia Nghĩa tại số 133 đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai từng sử dụng dịch vụ, có dấu hiệu bị lừa đảo hoặc biết thông tin liên quan đến vụ án chủ động liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị công an các tỉnh, thành phố và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phối hợp thông báo, tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của người dân, sau đó chuyển kết quả đến đơn vị thụ lý vụ án.

Người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Số điện thoại trực ban: 0694.389.144; điều tra viên Phạm Ngọc Phương: 0901.904.790.

Tags

Mega Gangnam

Đắk Lắk.

Quảng Ngãi

Lâm Đồng

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