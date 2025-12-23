HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an tỉnh Cà Mau truy nã Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Vân Du |

Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Phó Tổng Giám đốc Trần Mạnh Hà vừa bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã.

Liên quan vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", ngày 23-12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy nã đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969) - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Công an Cà Mau truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn , Tổng Giám đốc Công ty AIC - Ảnh 1.

Quyết định truy nã Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau còn quyết định truy nã đối với bị can Trần Mạnh Hà (SN 1971), Phó Tổng Giám đốc AIC.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, theo quy định của pháp luật.

Sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng bị truy nã, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.

Công an làm việc chủ tài khoản bình luận 'dọa khủng bố' sân bay Long Thành
Tags

AIC

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Công an tỉnh Cà Mau

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại