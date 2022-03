Công an tỉnh Bắc Ninh rà soát mua kit test của Việt Á

Ngày 9/3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh giao cơ quan chuyên môn nắm bắt và rà soát việc mua kit test xét nghiệm của Việt Á . Khi nào có kết quả, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ báo cáo Bộ Công an.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh, trong tháng 5 và 6, CDC tỉnh Bắc Ninh có 3 lần mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID - 19 của Cty Việt Á .

Cụ thể, ngày 28/5, CDC tỉnh Bắc Ninh có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm SARS-CoV-2 thuộc dự án mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động phòng chống dịch chủ động, dịch COVID - 19 năm 2021 (đợt 3), Cty TNHH thiết bị An Việt và Công ty Cổ phần thiết bị y tế Thành An trúng thầu.

Theo đó, Cty TNHH thiết bị An Việt trúng thầu bộ sinh phẩm Realtime RT- PCR phát hiện SARS-CoV-2 của hãng Việt Á, đơn giá 470.000 đồng/test, số lượng 7.500 test, với tổng giá trị 3,525 tỷ đồng. Công ty Cổ phần thiết bị y tế Thành An cũng trúng thầu bộ sinh phẩm Realtime RT- PCR phát hiện SARS-CoV-2 của hãng Việt Á, đơn giá 470.000 đồng/test, số lượng 7.500 test, với tổng giá trị 3,525 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này còn trúng thầu 25.000 kít tách chiết RNA thủ công của hãng Việt Á, đơn giá 42.000 đồng/kít tách, với tổng giá trị 1,05 tỷ đồng.

Đến ngày 14/6, CDC tỉnh Bắc Ninh ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 20.000 xét nghiệm sinh phẩm Realtime RT- PCR và 5.000 kít tách RNA (hãng Việt Á). Cty Cổ phần thiết bị y tế Thành An trúng thầu với giá 4,91 tỷ đồng (10.000 xét nghiệm sinh phẩm Realtime RT- PCR và 5.000 kít tách RNA). Cty TNHH thiết bị An Việt trúng thầu với giá 4.700 triệu đồng (10.000 test sinh phẩm Realtime RT- PCR).

Ngày 23/6, CDC tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bổ sung 10.000 test sinh phẩm Realtime RT- PCR (hãng Việt Á). Cty TNHH thiết bị An Việt trúng thầu với giá 4.700 triệu đồng.

Trong tháng 1, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh có quyết định thành lập đoàn thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19; trong đó có việc mua kit test của Việt Á .

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021. Đối tượng thanh tra theo kế hoạch gồm Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, các trung tâm y tế, bệnh viện, cơ sở điều trị, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp, mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccin, thuốc phòng chống dịch COVID-19.