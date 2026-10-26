Công an tiến hành điều tra, xác minh tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, tình trạng mua bán, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Các đối tượng dùng thủ đoạn này để che giấu danh tính, hợp thức hóa dòng tiền và gây khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Đối tượng bị nhắm tới thường là học sinh, sinh viên, người lao động và những người có nhu cầu tăng thu nhập. Các đối tượng tiếp cận qua mạng xã hội hoặc nền tảng trực tuyến với những lời mời gọi như “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng”, “mở tài khoản hộ”, “bán tài khoản giá cao” hay “chỉ cần cung cấp tài khoản, không phải làm gì”.

Mục tiêu của chúng là khiến người dân giao thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc quyền sử dụng tài khoản để đổi lấy tiền và lợi ích vật chất.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường cam kết người đứng tên chỉ làm theo yêu cầu, không liên quan đến giao dịch và không phải chịu trách nhiệm nếu phát sinh sự cố. Có trường hợp chúng còn khẳng định đã có người đứng ra giải quyết mọi vấn đề. Theo cơ quan công an, đây chỉ là lời trấn an nhằm làm người dân mất cảnh giác và che giấu mục đích thực sự của việc thuê, mua tài khoản.

(Ảnh minh họa: Khả Văn)

Cơ quan công an cho biết, tài khoản ngân hàng bị mua bán, cho thuê hoặc cho mượn có thể bị dùng để nhận, chuyển tiền từ các vụ lừa đảo, phục vụ đánh bạc trực tuyến, rửa tiền và nhiều hành vi trái pháp luật khác.

Khi đó, chủ tài khoản có thể bị triệu tập để xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định nếu có hành vi vi phạm hoặc tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm 2026 đến thời điểm phát đi cảnh báo, đơn vị đã xác minh và xử phạt hành chính 2 trường hợp mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mức phạt cụ thể: Chưa có thông tin xác nhận.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán cho người khác sử dụng. Không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ, dữ liệu định danh hay bất kỳ thông tin bảo mật ngân hàng nào, dưới mọi hình thức, kể cả khi được hứa trả hoa hồng.

Người dân cũng cần cảnh giác khi người lạ đề nghị mở tài khoản để nhận hoặc chuyển tiền, hoặc thực hiện giao dịch không rõ mục đích. Việc nhận chuyển tiền hộ người không quen biết để hưởng hoa hồng có thể khiến bản thân vô tình dính líu đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi tài khoản bị sử dụng trái phép, chủ tài khoản cần liên hệ ngay ngân hàng để được hỗ trợ và báo cho cơ quan công an gần nhất. Nếu nhận được lời mời mua bán, cho thuê tài khoản trên mạng xã hội, người dân nên lưu lại thông tin và cung cấp cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mỗi tài khoản ngân hàng đều gắn với thông tin định danh của người đứng tên. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước các lời mời kiếm tiền dễ dàng và không giao tài khoản cho người khác sử dụng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thái Nguyên