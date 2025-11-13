Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu từ toà nhà thẩm mỹ viện Mailisa TP.HCM

Công an đang có mặt ở nhiều trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa Gần 11h ngày 13/11, lực lượng Công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây, TPHCM). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo ghi nhận, trước trụ sở thẩm mỹ viện Malisa có xe của lực lượng công an và nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong trụ sở, có nhiều cảnh sát đang làm việc. Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị địa phương đã phong tỏa phía trước, trong khi tổ công tác khác làm việc bên trong. Trước sự xuất hiện của công an tại thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng theo dõi từ xa. Trong sáng cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sỹ công an cũng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Ngô Quyền phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trụ sở Mailisa tại TP.HCM (Ảnh: Quân)

Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực phía trước toà nhà

Nhiều thùng tài liệu được đưa ra

Phía trước trụ sở thẩm mỹ viện này xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và 2 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đứng bên ngoài. Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người.

Đến trưa cùng ngày, sau khi đoàn xe cơ quan chức năng rời đi, các nhân viên thẩm mỹ viện lại đón khách bình thường.

Hình ảnh sau khi cơ quan chức năng rời khỏi (Ảnh: Quân)

Ghi nhận tại trụ sở Hà Nội, lực lượng chức năng cũng đã có mặt và đang tiến hành làm việc bên trong.

Ảnh: NXH

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 1/2024, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, cơ sở đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Với quy mô đầu tư lớn và thương hiệu từng có sức ảnh hưởng mạnh trong ngành làm đẹp, trường hợp của Mailisa là một ví dụ điển hình về yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, bảo đảm tuân thủ quy định y tế và quyền lợi của khách hàng.

Ngày 25/4/2023, Sở Y tế Bình Dương cũ cũng đã từng ra văn bản xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa cũng với hành vi sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da ở một cơ sở trên địa bàn.