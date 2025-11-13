Công an thu giữ nhiều tài liệu từ khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa TPHCM

Theo ghi nhận, hoạt động kiểm tra bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của C03, Công an TP.HCM và cảnh sát cơ động đã được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự quanh khu vực.

Bên ngoài cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa sáng ngày 13/11.

Trong suốt thời gian khám xét, lối ra vào các cơ sở 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh được phong tỏa. Một số khách tìm tới cơ sở được bảo vệ hướng dẫn ra về...

Hình ảnh lực lượng chức năng phong tỏa, khám xét cơ sở thẩm mỹ Mailisa Huỳnh Văn Bánh.

Đến khoảng 12 giờ 30, lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám xét và rời khỏi hiện trường. Nhiều thùng tài liệu, vật chứng được niêm phong và đưa lên xe chuyên dụng. Một số người được đưa về làm việc cùng cơ quan điều tra để phục vụ xác minh.

Nguồn tin cho biết, việc khám xét được tiến hành theo kế hoạch của Bộ Công an trên phạm vị toàn hệ thống thẩm mỹ Mailisa. Tuy nhiên, nội dung cụ thể và kết luận ban đầu của đợt kiểm tra chưa được công bố.

Lực lượng chức năng rời đi và mang theo nhiều tài liệu.

Trước đó, hệ thống Mailisa là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có quy mô lớn tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác. Trên mạng xã hội, đơn vị này có lượng theo dõi lớn, thường xuyên quảng bá các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc da.

Liên quan đến vụ việc, đại diện cơ sở Mailisa hiện chưa có phản hồi chính thức về quá trình làm việc với cơ quan chức năng. Một số nhân viên tại khu vực cho biết sáng nay đơn vị được yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ kiểm tra.