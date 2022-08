Công an Thủ Đức điều tra vụ 2 sinh viên tử vong sau khi uống rượu ở quán

Theo ghi nhận của báo Công an nhân dân, thời gian qua, đa số bệnh nhân nhiễm độc Methanol đều uống rượu trắng không rõ nguồn gốc. Điều đáng lưu ý, trong các nạn nhân ngộ độc Methanol, xét nghiệm cho thấy nồng độ Methanol rất cao, nhưng lại không có Ethanol, tức là uống rượu nhưng lại không có... rượu mà chỉ có cồn công nghiệp, chứng tỏ loại "rượu" này được pha hoàn toàn từ cồn công nghiệp.

Nhiều trường hợp cơ quan chức năng phát hiện cồn công nghiệp pha vào rượu, hoặc chỉ pha với nước, rất giống rượu, nên người uống không thể phát hiện được. Vì thế, hầu hết các trường hợp ngộ độc rượu chứa Methanol đều đã ở trong tình trạng nặng khi đến bệnh viện, do việc ngộ độc khó phát hiện sớm.

Theo các chuyên gia, Methanol được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn qua đường tiêu hóa, tác dụng giống Ethanol với các biểu hiện như say rượu, nhưng sau đó chuyển hóa, gây độc với các tạng, đặc biệt là gây độc thần kinh và thị giác. Vì triệu chứng lúc đầu thường nhẹ như ức chế nhẹ thần kinh, an thần, vô cảm, bệnh nhân có biểu hiện của người say rượu, nên thường bị bỏ qua.

Cùng với tỷ lệ tử vong do Methanol khá cao, các chuyên gia cho biết, những trường hợp ngộ độc Methanol nếu cứu sống được thì không chỉ chi phí vô cùng tốn kém, mà còn phải chịu di chứng nặng nề về thần kinh, mắt, tổn thương não…