Công an thông tin vụ ô tô không nhường xe cứu thương ở Tuyên Quang

Liên quan tới sự việc xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu mà Báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã hoàn tất việc xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc.
Theo cơ quan Công an, kết quả xác minh cho thấy, ngày 15/7, Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân L.S.V. (SN 1977) từ Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương biển kiểm soát 23M-000.15.
Khi đến khu vực Km93, Quốc lộ 4C, thuộc xã Yên Minh, xe cứu thương đã bật còi, đèn ưu tiên và phát tín hiệu xin vượt xe ô tô mang biển kiểm soát 23A-093.14. Tuy nhiên, tài xế xe ô tô không nhường đường ngay mà chỉ nhường sau khoảng 4-5 phút, tương đương quãng đường khoảng 2 km.
Theo thông tin từ cơ sở y tế và gia đình bệnh nhân, sau khi vượt được xe ô tô khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân diễn biến rất nặng. Kíp cấp cứu đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện và thông báo cho gia đình. Sau đó, gia đình thống nhất không tiếp tục chuyển tuyến mà đưa bệnh nhân quay trở lại Mèo Vạc. Trong quá trình di chuyển về nhà, bệnh nhân đã tử vong. Qua xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh lý quá nặng, không phải do việc xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương.
Tuy nhiên, cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Tiến D. (SN 1970, trú xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) đã có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ. Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đồng thời khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy định về nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ; đồng thời đề nghị người sử dụng mạng xã hội chỉ chia sẻ những thông tin đã được cơ quan chức năng kiểm chứng, tránh lan truyền các thông tin sai lệch hoặc chưa được xác minh.
Trao đổi với phóng viên, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết pháp luật quy định xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ là phương tiện được quyền ưu tiên. Người điều khiển phương tiện khác có trách nhiệm nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát lề phải hoặc dừng lại để nhường đường khi xe ưu tiên phát tín hiệu.
Theo luật sư Cường, trong vụ việc này, kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy bệnh nhân tử vong do diễn biến bệnh quá nặng, không có căn cứ xác định việc tài xế chậm nhường đường là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Vì vậy, người điều khiển ô tô bị xử lý về hành vi vi phạm quy định giao thông theo quy định hiện hành.
Tuy nhiên, luật sư cũng lưu ý, nếu trong một vụ việc khác, cơ quan điều tra chứng minh được hành vi cố tình không nhường đường cho xe cứu thương là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả bệnh nhân tử vong hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng, thì ngoài xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.