Công an thông tin vụ ô tô không nhường xe cứu thương ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang xác định tài xế ô tô có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương đang làm nhiệm vụ, tuy nhiên bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc xe ô tô cản đường.

Liên quan tới sự việc xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu mà Báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã hoàn tất việc xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc.

Theo cơ quan Công an, kết quả xác minh cho thấy, ngày 15/7, Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân L.S.V. (SN 1977) từ Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương biển kiểm soát 23M-000.15.

Khi đến khu vực Km93, Quốc lộ 4C, thuộc xã Yên Minh, xe cứu thương đã bật còi, đèn ưu tiên và phát tín hiệu xin vượt xe ô tô mang biển kiểm soát 23A-093.14. Tuy nhiên, tài xế xe ô tô không nhường đường ngay mà chỉ nhường sau khoảng 4-5 phút, tương đương quãng đường khoảng 2 km.

Xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 23A-093.XX chạy phía trước xe cấp cứu của ông Hưng. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin từ cơ sở y tế và gia đình bệnh nhân, sau khi vượt được xe ô tô khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân diễn biến rất nặng. Kíp cấp cứu đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện và thông báo cho gia đình. Sau đó, gia đình thống nhất không tiếp tục chuyển tuyến mà đưa bệnh nhân quay trở lại Mèo Vạc. Trong quá trình di chuyển về nhà, bệnh nhân đã tử vong. Qua xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh lý quá nặng, không phải do việc xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương.

Tuy nhiên, cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Tiến D. (SN 1970, trú xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) đã có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ. Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đồng thời khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy định về nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ; đồng thời đề nghị người sử dụng mạng xã hội chỉ chia sẻ những thông tin đã được cơ quan chức năng kiểm chứng, tránh lan truyền các thông tin sai lệch hoặc chưa được xác minh.