Thông tin một phụ nữ ở Phú Thọ bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

VIDEO: Chị H. trình bày việc bịa đặt câu chuyện bị chuốc thuốc mê.

Chiều 27/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ nữ ở Phú Thọ đi bán rau tại chợ Cầu (xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải.

Qua xác minh, Công an xã Hoàng An khẳng định thông tin này sai sự thật.

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 ngày 22/11, chị N.T.H. (SN 1982, trú tại xã Hoàng An) đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu bán rau cùng một người thân. Khoảng 10 giờ, chị H. bán hết rau, ở lại chờ người nhà bán xong để cùng về. Tuy nhiên, do có ý định đi làm ăn xa, hơn 10 giờ cùng ngày, chị N. một mình đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội mà không báo cho gia đình.

Trên đường đi, chị H. bị lạc, đi bộ khoảng 15 km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát, TP Hà Nội. Khoảng 16 giờ cùng ngày, tại bến xe, chị mua vé đi tỉnh Lâm Đồng, chuyển khoản 1,2 triệu đồng cho nhà xe. Xe xuất bến lúc 18 giờ 30.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với chị H.

Trên xe, chị H. tâm sự về dự định đi làm xa với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế và được khuyên quay về. Nghĩ đến việc chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày cưới của con trai, chị lưỡng lự rồi quyết định trở về.

Trong thời gian này, do không liên lạc được với chị H., gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người thân, Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an xã Sơn Đông và gia đình xác minh, tìm kiếm chị.

Gần 23 giờ, ngày 23/11, chị H. xuống xe tại bến xe Khánh Hòa và hỏi xe về Hà Nội. Chị chờ tại bến đến rạng sáng 24/11 mới bắt được xe, trả 700.000 đồng tiền vé bằng hình thức chuyển khoản.

Sáng sớm 25/11, chị về đến bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội. Do điện thoại hết tiền, chị đến khu vực Cảnh sát giao thông đứng và nhờ gọi cho người thân đến đón.

Chị H. tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) nói chuyện với mọi người mình bị chuốc thuốc mê.

Theo lời trình bày của chị H., vì sợ bị gia đình trách móc việc tự ý bỏ đi xa khiến người thân lo lắng, tìm kiếm, chị đã nghĩ ra chuyện bị người lạ vỗ vai ở chợ, sau đó không biết mình đi đâu, đến khi tỉnh dậy thì chạy thoát.

Một số người quay video và đăng tải lên mạng xã hội, khiến thông tin chị H. bị chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải lan truyền, gây hoang mang trong dư luận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.