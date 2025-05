Công an thông tin về việc bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Tiktoker Lê Việt Hùng

Chiều 8/5, Bộ Công an thông tin, cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (34 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 6/5, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm Cưỡng đoạt tài sản đối với đối tượng Lê Việt Hùng từ một số công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và một số địa phương.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 7/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Lê Việt Hùng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Lê Việt Hùng, liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý, giải quyết (Điều tra viên, số điện thoại: 0983.348.368).

Đối tượng Lê Việt Hùng (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, theo thuật lại trên báo Vietnamnet, Lê Việt Hùng là một Tiktoker được biết đến nhiều trên mạng xã hội. Người này thường ghi lại cảnh đối thoại với lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok với chiều hướng tiêu cực.

Trong lần đây nhất vào ngày 7/4, Hùng đăng tải đoạn clip dài hơn 6 phút khi được lực lượng CSGT dừng xe yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang.

Theo nội dung clip, trong lúc kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT thấy ô tô Hùng đang điều khiển không có dán tem kiểm định, đăng kiểm trên kính lái nên yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Lúc này, Hùng xuống xe và dùng điện thoại quay lại rồi có những lời lẽ thách thức như không có giấy tờ, để quên ở nhà. Sau đó, Hùng còn gây khó dễ cho lực lượng CSGT trong việc kiểm tra nồng độ cồn.