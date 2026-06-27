Công an thông tin về việc bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thủy 58 tuổi

Công an xác định, một số đối tượng trong đó đứng đầu là Lê Thị Thủy đã kích động người dân giữ lán gác, barie trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Nghệ An mới đây đã ra thông báo về vụ việc khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thủy (sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, tháng 4/2024, UBND tỉnh nghiên cứu, quy hoạch triển khai dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, thuộc xóm Xuân Phú, xã Tân Châu (thuộc xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu).

Việc lập quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi (cũ) nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ người dân.

Ngày 14/02/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản về việc dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu và thông báo công khai đến người dân để nắm rõ chủ trương. Tuy vậy, lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân cho rằng dự án cơ sở hỏa táng đã dừng nhưng diện tích 60 ha đất quy hoạch nghiên cứu cấp vùng chưa được hủy bỏ...

Một số đối tượng khiếu kiện cực đoan đã lôi kéo, kích động người dân tổ chức khiếu kiện, gây phức tạp tình hình, nhiều lần tổ chức tụ tập đông người kéo lên trụ sở chính quyền cấp tỉnh, cấp xã để gây sức ép, cản trở các buổi làm việc.

Cơ quan điều tra đọc các quyết định - Ảnh: Công an Nghệ An

Đặc biệt, các đối tượng đã dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường chung duy nhất của các dự án và cắt cử người luân phiên túc trực để phát hiện, cản trở phương tiện đi vào khu vực núi Cao Sơn. Trong đó đối tượng Lê Thị Thủy đóng vai trò cầm đầu, chủ chốt.

Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo gỡ công trình trái phép để tạo điều kiện triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, một số đối tượng (đứng đầu là Lê Thị Thủy) vẫn kích động người dân cố tình không chấp hành, tiếp tục giữ lán gác, barie trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 25/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thuỷ.

Các nội dung, hành vi cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành khắc phục hậu quả, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ và bảo đảm an ninh, trật tự tại lán gác, rào chắn trái phép ở xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An. Hoạt động cưỡng chế diễn ra thuận lợi, người dân chấp hành nghiêm chỉnh các hoạt động của cơ quan chức năng.