Công an thông tin về quá trình vây bắt Nguyễn Thu Phương 26 tuổi khi đang lẩn trốn tại Campuchia

Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin về việc bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã.

Vây bắt đối tượng truy nã tại Campuchia

Ngày 23/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, với tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng với tội phạm, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết tâm không để đối tượng phạm tội trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Theo đó, vào cuối tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ thành công Nguyễn Thu Phương, sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố 2, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai khi đang lẩn trốn tại thành phố Sihanouk, Vương quốc Campuchia.

Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Nguyễn Thu Phương lẩn trốn tại Vương quốc Campuchia (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập), nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, ra quyết định truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 26/9, thông qua kênh hợp tác quốc tế, tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và đối tượng.

Trực tiếp tham gia vây bắt đối tượng Nguyễn Thu Phương tại Vương quốc Campuchia, đại úy Đỗ Duy Thông - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ: Truy bắt đối tượng truy nã ở nước ngoài đòi hỏi chúng tôi phải có bản lĩnh, kinh nghiệm và sự nhạy bén của cán bộ trinh sát. Đồng thời, cần sự phối hợp chặt chẽ, đúng quy định giữa các cơ quan chức năng. Mỗi thông tin được kiểm chứng, mỗi dấu vết được làm rõ đều góp phần thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tạo cơ sở để xây dựng phương án bắt giữ phù hợp.

Việc truy bắt đối tượng tại Campuchia thể hiện quyết tâm vượt qua khoảng cách địa lý, còn những vụ án được làm sáng tỏ sau hàng chục năm cho thấy thời gian không làm gián đoạn trách nhiệm truy tìm người bị truy nã.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 33 năm lẩn trốn

Mới đây, Công an phường Lào Cai đã xác minh thông tin, tổ chức bắt giữ một đối tượng truy nã sau hơn 33 năm lẩn trốn. Khoảng thời gian dài đặt ra nhiều thách thức đối với công tác xác minh vì thông tin về nhân thân, nơi cư trú và các mối quan hệ của đối tượng có thể đã thay đổi qua nhiều năm.

Để giải quyết những vụ việc như vậy, lực lượng Công an phải kiên trì rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin nhân thân, xác minh các mối quan hệ liên quan và kiểm tra nguồn tin thu thập được.

Công an phường Lào Cai bắt giữ đối tượng Lý Văn Tài sau 33 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an Lào Cai).

Thượng tá Nguyễn Văn Hoan - Trưởng Công an phường Lào Cai cho biết: "Ngày 1/10, chúng tôi tiếp nhận đề nghị phối hợp của Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 Bộ Quốc phòng về việc xác minh, truy bắt Lý Văn Tài, đối tượng đã bỏ trốn và lẩn trốn hơn 33 năm theo Quyết định truy nã của Quân khu 2 Bộ Quốc phòng. Ngay sau đó, chúng tôi đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, xác minh thông tin về nhân thân, lai lịch và nơi lẩn trốn của đối tượng trên địa bàn. Đến ngày hôm sau, ngày 2/10, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ Lý Văn Tài".