Liên quan đến vụ án Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) giết hại con trai 6 tuổi (SN 2017) để trục lợi bảo hiểm, ngày 6/4, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết thêm thông tin về nghi phạm.

Theo đó, chia sẻ trên Người lao động chiều 6/4, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) cho hay, quá trình điều tra cũng như đến thời điểm này, bị can Tô Thị Ty Na vẫn ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi sát hại con ruột.

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của con trai là cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) vào ngày 2/1/2023 để trục lợi bảo hiểm.

Tô Thị Ty Na tại cơ quan điều tra -Ảnh: CA Quảng Nam

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể về cái chết của người con trai út của bà Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (mất năm 2021).

Trả lời câu hỏi về việc trước đây khi cháu bé chết, Công an huyện Thăng Bình đã điều tra, sau đó tạm đình chỉ vụ án, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Hà Lai - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nói rằng thời điểm đó công an huyện kết luận chưa xác định được nguyên nhân cái chết của cháu bé. Đang trong quá trình điều tra thì hết thời hạn giải quyết, công an huyện chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng nên tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập tài liệu.

Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc rà soát các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đến nay vụ án tàn độc này dần sáng tỏ.

"Người mẹ này quá nhẫn tâm, tàn ác"

Sau khi bà Ty Na bị khởi tố về tội giết cháu Hoàng, người thân và hàng xóm bàng hoàng, rúng động. Suốt từ tối 5/4, ở khắp nơi từ đầu làng đến ngỏ hẻm khu phố 3, thị trấn Hà Lam, người dân đều tụ tập bàn tán xôn xao về sự việc.

Nhiều người cho hay, sau cái chết của cháu bé thứ 2 vào năm 2023, người dân địa phương cũng đặt những dấu hỏi nghi ngờ nhưng họ vẫn hy vọng đó không phải là sự thật.

Tuy nhiên, khi công an chính thức công bố thì người dân vẫn rất bàng hoàng. "Một sự thật mà không ai có thể tin nổi. Người mẹ này quá nhẫn tâm, tàn ác" – trưởng khu phố thốt lên.

Căn nhà vệ sinh nơi cháu Hoàng bị mẹ sát hại - Ảnh: Người lao động

Cách nhà Ty Na tầm 50 mét, khi nghe tin, ông N.V.M. (70 tuổi) rơi vào trạng thái bàng hoàng. Ông M. cho hay, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông chưa từng nghĩ khu phố yên bình nơi mình sinh sống lại xảy ra chuyện rúng động thế này.

Theo ông M., hàng chục năm qua, gia đình Na hiếm khi tiếp xúc với bà con, chòm xóm. Trước khi mất, chồng của Na hành nghề chạy xe dịch vụ nên thời gian ở nhà rất ít. Còn Na cũng thường xuyên đóng cửa nhà và đi đâu đó dăm ba ngày mới về.

"Ở đây, Na ít tiếp xúc với xóm giềng nhưng người phụ nữ này đánh bạc có tiếng. Nghe phong thanh có lần cô này mang tiền qua tận sòng bài Campuchia vì quá ham đỏ đen. Có lẽ tội lỗi Na gây ra cũng xuất phát từ thói đam mê cờ bạc", VTC News dẫn lòi ông M. nói.

Sáng ngày 6/4, tiếp xúc với báo chí, ông L. (trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cha ruột của Tô Thị Ty Na cho biết, từ khi Na lấy chồng là ít về nhà, ít tiếp xúc với gia đình, lâu lâu mới về thăm bố mẹ rồi đi.

"Sau khi nghe sự việc, tôi cũng thấy nổi da gà, nghe ớn quá, kinh quá, không thể tưởng tượng được. Vì Na nó không ở với vợ chồng tôi nên cũng không rõ lúc xảy ra sự việc như thế nào. Nhưng nay sự việc rõ ràng rồi thì ai có tội thì sẽ bị trị tội. Mình sinh con chứ ai nỡ sinh lòng…", báo Dân Việt dẫn lời ông L. đau buồn nói và cho rằng con mình có tội thì phải trị tội.

Lãnh đạo UBND thị trấn Hà Lam cho biết bà Ty Na không có công việc ổn định, hộ khẩu ở địa phương nhưng thường xuyên vắng nhà. Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hợp đồng bảo hiểm liên quan và những tình tiết có thể cấu thành hành vi phạm tội.