Công an thông tin về clip nhóm học sinh bị thương vừa chạy vừa la hét

Sáng 15-12, thượng tá Trần Quang Vinh, Trưởng Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ việc 3 em học sinh bị thương tích do chế tạo pháo nổ.

Các em học sinh thương tích đầy mình do pháo nổ. Ảnh cắt từ clip

Theo thượng tá Vinh, 3 em học sinh bị thương gồm: L.B.H., P.C.H., L.H.A.N. (cùng học lớp 6, Trường THCS Trần Hưng Đạo - xã Tam Giang, huyện Krông Năng). Chiều 14-12, sau khi tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng xã hội, các em mua diêm về chế tạo pháo nhưng không may phát nổ khiến các em bị thương.

Về công tác tuyên truyền tác hại của việc chế tạo pháo, Trưởng Công an huyện Krông Năng cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đơn vị.

Cụ thể, đầu năm học, lực lượng công an cũng đã tới các trường tổ chức tuyên truyền, trong đó có nội dung cấm học sinh chế tạo pháo nổ. Ngày 26-11, Trưởng Công an xã Tam Giang đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã gửi văn bản đến các trường trên địa bàn vừa tuyên truyền tác hại, yêu cầu học sinh và gia đình không được chế tạo, sử dụng pháo, chất nổ trái phép; đồng thời, yêu cầu các em học sinh ký cam kết.

"Lực lượng công an cũng đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong tuyên truyền; báo chí, mạng xã hội cũng thường xuyên phản ánh hậu quả của việc chế tạo pháo. Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra những vụ việc đáng tiếc, thương tâm như ở trên. Vấn đề này rất cần sự phối hợp quyết liệt của gia đình để giáo dục, răn đe các em" - thượng tá Vinh nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 14-12, 3 học sinh ở xã Tam Giang nghi đã tổ chức chế tạo pháo nhưng không may phát nổ. Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội do camera an ninh ghi lại cho thấy 2 trong số 3 em mặt bê bết máu, ôm tay bị thương gào khóc thảm thiết chạy đi tìm người trợ giúp.

Một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Năng cho biết chiều 14-12, trung tâm tiếp nhận 3 em từ 11 đến 12 tuổi bị thương do nghi dùng diêm chế tạo pháo nổ. 3 em nhập viện trong tình trạng bị thương ở nhiều nơi, nhiều mảnh thủy tinh găm vào người, 1 em bị dập nát ngón tay. Sau khi sơ cứu, trung tâm đã chuyển các em lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu, điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh viện tiếp nhận 3 em nhỏ trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, 1 em phải phẫu thuật bàn tay, 1 em bị thương ở mắt và phần mềm, em còn lại bị thương ở tay, chân, bụng. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho các em.