“Chạy” giảm án chung thân cho đàn em

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Vi.

Theo Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, qua quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an đã khởi tố 7 bị can liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng về kế toán, thuế và hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 400 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa xác định, từ đầu năm 2023, Nguyễn Văn Vi (SN 1981, trú tại Thanh Hóa) cùng “đàn anh” Nguyễn Văn Mai (SN 1974, tức Mạnh “Gỗ”) đã hình thành một nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, nhưng thực chất là móc nối, thao túng, hợp thức hóa các giao dịch trái pháp luật.

Sau thời gian trinh sát, Công an Thanh Hóa xác định nhóm này liên quan đến bốn nhóm hành vi phạm tội chủ yếu gồm: Đưa, môi giới và nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế.

Bước đầu, 17 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, trong đó Nguyễn Văn Vi bị khởi tố về bốn tội danh, còn Nguyễn Văn Mai bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Kết quả điều tra đến nay xác định, trong giai đoạn 2023–2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên (trú tại TP Vinh, Nghệ An) “chạy giảm án” cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”), một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị kết án tù chung thân vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Nhờ sự “tác động”, Hòa “chua” được giảm án hai lần trong các năm 2023 và 2024 (tổng cộng 38 tháng tù). Kết quả điều tra cho thấy, Vi đã đưa tiền để hối lộ, còn Liên đóng vai trò trung gian.

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội “Đưa hối lộ” và Hoàng Nam Liên về tội “Môi giới hối lộ”, theo Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng

Điều tra mở rộng vụ án, Công an Thanh Hóa làm rõ hành vi vi phạm quy định về kế toán và buôn bán hóa đơn trái phép tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa).

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Ngày 9/7, Cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can, gồm Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh Gỗ) và 5 đối tượng khác. Nhóm này bị cáo buộc lập khống sổ sách kế toán, phát hành hóa đơn trái phép nhằm hợp thức hóa dòng tiền trốn thuế và rút ruột doanh nghiệp.

Bước đầu, thiệt hại ngân sách Nhà nước được xác định hơn 400 tỷ đồng, phần lớn thông qua các hóa đơn khống liên quan đến xăng dầu, khí hóa lỏng và vật liệu xây dựng.

Tiếp đó, ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố vụ án trốn thuế đối với Nguyễn Văn Vi và Phạm Thị Hương Giang (vợ 'Vi ngộ'). Cặp vợ chồng này đã mua lại căn nhà tại phường Hạc Thành nhưng khai báo giá trị thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 231 triệu đồng.

Hành vi này được xác định là một mắt xích trong đường dây “rửa tiền” và hợp thức hóa tài sản mà nhóm Vi ngộ – Mạnh gỗ thao túng.

Mạnh gỗ tại thời điểm bị bắt.

Theo Đại tá Trịnh Văn Giang, qua các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Mai không chỉ giúp sức mà còn đóng vai trò “quân sư” cho Vi ngộ trong nhiều hoạt động trốn thuế, chuyển tiền và hối lộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của các cá nhân, cán bộ doanh nghiệp và cơ quan chức năng có liên quan, đồng thời phối hợp với Bộ Công an để phong tỏa tài sản, truy thu và thu hồi triệt để số tiền thất thoát của Nhà nước.

Theo Đại tá Trịnh Văn Giang, qua các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Mai không chỉ giúp sức mà còn đóng vai trò chỉ đạo, “quân sư” cho Vi Ngộ trong nhiều hoạt động phi pháp.