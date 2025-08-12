HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an thông tin chính thức về vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái

Duy Anh |

Chiều 12/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc anh ruột dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người em gái.

Kết quả xác minh ban đầu theo clip đăng trên mạng xã hội cho thấy, ngày 18/6, anh Huỳnh Thanh T. (34 tuổi) cùng với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H. (56 tuổi) đến phòng trọ của chị Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi) tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi để khuyên bảo chị T. về nhà.

Trong lúc nói chuyện thì 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, anh T. dùng ghế nhựa đánh liên tiếp nhiều cái vào người em gái.

Hình ảnh ông T. dùng ghế nhựa đánh em gái (Ảnh cắt từ clip).

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/6 nhưng đến ngày 11/8, chị T. đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc xác minh, làm rõ và thụ lý theo thẩm quyền, đồng thời khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật; kịp thời trình báo lực lượng Công an nơi gần nhất để giải quyết.

