Công an thông tin 50 số điện thoại, người dân tuyệt đối KHÔNG NGHE kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Một cuộc gọi từ số lạ tưởng chừng vô hại nhưng có thể là bước đầu của một kịch bản lừa đảo, khiến người nghe đứng trước nguy cơ mất tiền hoặc lộ thông tin cá nhân.

Ngày nay, các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, với nhiều kịch bản được dựng lên để đánh vào tâm lý lo lắng và sự chủ quan của người nghe.

Trong thời gian qua, công an nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM) liên tục cảnh báo tình trạng đối tượng giả mạo nhân viên điện lực gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường đưa ra những thông tin khiến người nghe hoang mang, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn.

Bên cạnh hình thức giả danh nhân viên điện lực, người sử dụng điện thoại cũng được khuyến cáo cảnh giác với các cuộc gọi nhỡ từ số quốc tế.

Người dùng cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, đặc biệt khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch (Ảnh: AI)

Theo cảnh báo của các nhà mạng, cuộc gọi hoặc tin nhắn từ nước ngoài thường hiển thị dấu cộng (+) hoặc 00 ở đầu số. Hai chữ số tiếp theo không phải 84, là mã quốc gia của Việt Nam.

Một số mã quốc gia được nhắc đến trong các cảnh báo gồm:Moldova (+373), Tunisia (+216), Guinea Xích Đạo (+240), Burkina Faso (+226),... Người dùng cần thận trọng khi nhận cuộc gọi từ các số quốc tế không quen thuộc, đặc biệt trong trường hợp không có người thân, đối tác hoặc công việc liên quan đến quốc gia đó.

Theo danh sách được cảnh báo, một số đầu số quốc tế người dùng nên lưu ý gồm: +224, +232, +252, +231, +247, +375, +381, +371, +563, +255, +370,...

Một số số điện thoại cụ thể được đề cập gồm: +8919008198, +4422222202, +22382271520, +22379262886 và +22375260052.

Ngoài các số quốc tế, danh sách cảnh báo còn đề cập một số số điện thoại trong nước thuộc các nhóm đầu số: 1900, 024 và 028. Trong đó, nhóm 1900 gồm 19003439, 19004510, 19002191, 19003441, 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440 và 19001199.

Nhóm số bắt đầu bằng 024 được liệt kê gồm: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220 và 0249997044.

Trong khi đó, nhóm số bắt đầu bằng 028 được đề cập gồm: 02899964439, 02856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082 và 02899996142.

Đáng lưu ý, việc một số điện thoại xuất hiện trong danh sách cảnh báo không có nghĩa mọi cuộc gọi từ cùng đầu số đều là cuộc gọi lừa đảo. Người dùng cần xem xét nội dung và mục đích của cuộc gọi, đồng thời không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, mật khẩu hoặc chuyển tiền theo yêu cầu từ những số điện thoại chưa được xác minh.

Ngày nay, công nghệ phát triển nhanh cũng giúp người dùng có thêm nhiều công cụ để chủ động bảo vệ bản thân trước các cuộc gọi làm phiền không mong muốn. Khi thường xuyên nhận cuộc gọi từ số lạ, người dùng có thể sử dụng tính năng chặn số ngay trên điện thoại.

Với điện thoại Android, người dùng mở ứng dụng Cuộc gọi, chọn biểu tượng ba chấm, vào phần Cài đặt rồi chọn Chặn số. Tùy từng dòng máy, người dùng có thể bật tính năng chặn người gọi không xác định.

Trên iPhone, người dùng mở ứng dụng Điện thoại, tìm số muốn chặn, chọn biểu tượng thông tin bên cạnh số điện thoại, sau đó chọn Chặn người gọi này và xác nhận.

Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dùng có thể liên hệ nhà mạng để được hỗ trợ kiểm tra. Khách hàng Viettel có thể gọi về tổng đài 1800 8098, MobiFone là 1800 1090 và VinaPhone là 1800 1091.

Tuy nhiên, việc chặn số chỉ là một trong những biện pháp phòng tránh. Quan trọng hơn, người dùng không nên làm theo hướng dẫn của người gọi khi chưa xác minh được danh tính.

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân chỉ vì yêu cầu qua một cuộc gọi không xác định.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng nên chủ động kết thúc cuộc gọi, lưu lại số điện thoại và liên hệ trực tiếp với cơ quan, doanh nghiệp hoặc đơn vị được nhắc đến thông qua kênh chính thức để xác minh.

Việc giữ bình tĩnh và kiểm tra thông tin trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào có thể giúp hạn chế nguy cơ mất tiền hoặc lộ thông tin cá nhân.