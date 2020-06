Công an thông báo truy tìm chủ chiếc áo liên quan đến vụ giết người

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra thông báo truy tìm chủ sở hữu của chiếc áo liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào tháng 3-2020.

Theo thông báo, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra vụ "Giết người" xảy ra tại nhà số 89/21/7 Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu ngày 27-3-2020 do bị can Danh Hiếu Nghĩa thực hiện.

Hiện trường vụ án mạng

Quá trình điều tra xác định bị can Nghĩa có nhặt một chiếc áo sơ mi màu trắng hiệu Mango Duit, cúc màu trắng dạng cúc bấm, hai tay áo dài tại hẻm 89 Phước Thắng rồi dùng dao cắt 1 tay áo để làm mồi lửa, phóng hỏa đốt người.

Cơ quan điều tra đề nghị chủ sở hữu chiếc áo trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu địa chỉ 189 Bạch Đằng, TP Bà Rịa, số điện thoại: 02543.858743 – 0907.669696 để làm việc và giải quyết theo quy định pháp luật.

Danh Hiếu Nghĩa bị bắt sau khi gây án

Liên quan đến vụ án, trước đó, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên khoảng 2 giờ ngày 27-3, Nghĩa đem xăng đến nhà trọ nơi mẹ con chị L. (SN 1972) đang nằm ngủ bên trong, rồi châm lửa phóng hỏa. Do lửa lan nhanh nên chị L. và cháu T. (SN 2000) bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Sau khi gây án, Nghĩa liền bỏ trốn.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã xác minh, truy bắt Nghĩa. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Nghĩa đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Chi Lăng, phường 12, TP Vũng Tàu.

Do vết thương nặng nên chị L. đã tử vong sau đó, còn cháu L. đã bình phục và được xuất viện.