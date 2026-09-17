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Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn SMS có nội dung sau

Huỳnh Duy
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Một tin nhắn tưởng như bình thường có thể là cái bẫy được dựng sẵn để người nhận tự trao thông tin và tiền cho kẻ lừa đảo.

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan công an, cảnh sát giao thông để thông báo “phạt nguội” đối với người tham gia giao thông.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng khi nhận thông báo vi phạm để thúc giục nạn nhân truy cập đường link và làm theo hướng dẫn.

Tin nhắn thường thông báo phương tiện của người nhận đã vi phạm giao thông nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt. Kèm theo nội dung này là đường link dẫn tới một website được thiết kế giống các cổng thông tin chính thức của cơ quan Nhà nước.

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Xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan công an, cảnh sát giao thông (CSGT) để thông báo “phạt nguội” đối với người tham gia giao thông. (Ảnh: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Khi truy cập, người dùng có thể được yêu cầu nhập các thông tin liên quan đến phương tiện hoặc thông tin cá nhân. Ở bước tiếp theo, website giả mạo có thể yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập thông tin thẻ, mật khẩu hoặc mã OTP.

Đây là bước các đối tượng hướng tới nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Dùng thông tin “nộp phạt sớm” để thúc giục nạn nhân

Một điểm đáng chú ý trong thủ đoạn này là việc các đối tượng tạo cảm giác cấp bách cho người nhận tin nhắn.

Theo cảnh báo của Bộ Công an, nội dung giả mạo có thể đưa ra những thông tin như được giảm 50% tiền phạt nếu thanh toán sớm hoặc mức phạt sẽ tăng nếu không xử lý trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn 48 giờ.

Việc đưa ra thời hạn ngắn nhằm khiến người nhận tin nhắn lo sợ và nhanh chóng truy cập đường link mà không kiểm tra lại nguồn thông tin.

Các website giả mạo cũng được thiết kế với giao diện tương tự những trang thông tin chính thống, qua đó tạo cảm giác đây là quy trình xử lý vi phạm giao thông thực tế.

Công an khuyến cáo người dân không thực hiện việc nộp phạt hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP thông qua những đường link được gửi từ tin nhắn không xác định.

Có thể kiểm tra “phạt nguội” qua kênh chính thức

Khi nhận được thông báo liên quan đến vi phạm giao thông, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức thay vì truy cập đường link trong tin nhắn.

Theo Bộ Công an, người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic, trang thông tin điện tử chính thức của Cục Cảnh sát giao thông, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Người dân cũng được khuyến cáo không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hoặc chuyển tiền theo yêu cầu từ những tin nhắn, cuộc gọi và đường link không xác định.

Trong trường hợp nghi ngờ đã trở thành nạn nhân hoặc đã cung cấp thông tin, thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng, Bộ Công an khuyến cáo cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận và hướng dẫn xử lý.

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Công an thông báo

bộ công an

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