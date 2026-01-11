Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, SMS có nội dung sau

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời gian gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhiều trường học đã triển khai sử dụng sổ liên lạc điện tử và các ứng dụng học tập nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và gia đình. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này lại đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trên thực tế, sổ liên lạc điện tử giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của con em mình. Song, đây cũng trở thành “kẽ hở” để các đối tượng lừa đảo dựng lên nhiều kịch bản tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng giả danh cán bộ nhà trường, tự xưng là thành viên Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm hoặc nhân viên quản lý hệ thống. Chúng chủ động liên hệ với phụ huynh qua điện thoại, tin nhắn (SMS, Zalo).

Tiếp đó, kẻ lừa đảo dựng lên các tình huống khẩn cấp hoặc có vẻ “hợp lý”, như yêu cầu bổ sung hồ sơ học bạ điện tử, xác thực mã định danh học sinh, điều chỉnh thông tin sai lệch hoặc cập nhật phiên bản mới của ứng dụng sổ liên lạc điện tử.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng gửi kèm đường link độc hại, thường có giao diện và tên miền gần giống với trang web chính thống. Khi phụ huynh truy cập đường link, cài đặt ứng dụng lạ hoặc nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu, đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Hậu quả là tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, tiền trong tài khoản bị chuyển đi trái phép. Không chỉ dừng lại ở đó, các thông tin cá nhân bị đánh cắp còn có thể bị sử dụng để vay tín dụng đen hoặc phục vụ cho các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo phụ huynh nâng cao cảnh giác, chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn liên quan đến việc học tập, hồ sơ của con em, phụ huynh cần giữ bình tĩnh và kiểm tra lại thông tin, ưu tiên xác minh trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc thông qua các kênh liên lạc chính thức của nhà trường.

Đồng thời, phụ huynh không cung cấp số Căn cước công dân, ngày sinh, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, đặc biệt là mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Cùng với đó, phụ huynh cần thận trọng trước các đường link lạ, không rõ nguồn gốc; không truy cập, không tải hoặc cài đặt các ứng dụng (file .apk) theo hướng dẫn từ người không quen biết.

Ngoài các biện pháp trên, việc tăng cường bảo mật cho tài khoản cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Các phụ huynh nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, sử dụng mật khẩu có độ an toàn cao và kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) đối với các tài khoản ngân hàng, mạng xã hội và các ứng dụng quan trọng.

Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, phụ huynh cần dừng ngay mọi giao dịch, nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Việc nâng cao ý thức cảnh giác là “lá chắn” an toàn nhất, góp phần bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

(Nguồn: Công an tỉnh Cà Mau)