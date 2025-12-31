Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng hình thức gọi điện thoại trực tiếp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, các hành vi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, đời sống của người dân. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện sớm những dấu hiệu của các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Theo cơ quan Công an, một trong những biểu hiện dễ nhận thấy là các đối tượng thường cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc thiếu căn cứ. Chúng có thể tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên ngân hàng hay đại diện một tổ chức nào đó, nhưng lại không nói rõ mục đích cuộc gọi, không cung cấp được thông tin xác thực về danh tính. Khi người nghe yêu cầu làm rõ, các đối tượng này thường né tránh, trả lời vòng vo hoặc không đưa ra được bất kỳ giấy tờ, căn cứ pháp lý nào.

Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân bằng cách tạo áp lực, gây cảm giác khẩn cấp. Chúng liên tục thúc giục người nghe phải xử lý “ngay lập tức”, đe dọa rằng nếu chậm trễ sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng như bị phong tỏa tài khoản, liên quan đến vụ án hoặc mất quyền lợi. Việc tạo tâm lý hoang mang, buộc nạn nhân hành động vội vàng là chiêu thức quen thuộc nhằm khiến người dân mất cảnh giác.

Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn yêu cầu người nghe cung cấp những thông tin cá nhân, tài chính quan trọng như số tài khoản ngân hàng, mã OTP, số thẻ tín dụng hoặc số căn cước công dân. Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, các cơ quan nhà nước và tổ chức tín dụng tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp các thông tin nhạy cảm này qua điện thoại. Mọi yêu cầu theo hình thức trên đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Ngoài ra, không ít cuộc gọi lừa đảo đánh vào tâm lý ham lợi của nạn nhân bằng cách đưa ra những lời hứa hấp dẫn như trúng thưởng, nhận quà, được hoàn tiền hoặc hưởng ưu đãi lớn. Tuy nhiên, đi kèm với đó thường là yêu cầu chuyển tiền, đóng phí hoặc cung cấp thông tin cá nhân trước khi “nhận quyền lợi”. Đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ, cả tin.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần luôn giữ bình tĩnh khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ phía đối tượng. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hay mã xác thực cho bất kỳ ai qua điện thoại. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thống hoặc liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Cùng với đó, việc chủ động chia sẻ các thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè cũng là cách thiết thực để góp phần phòng ngừa, hạn chế thiệt hại và đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng.

(Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi)