Công an thông báo quan trọng về ảnh trên hộ chiếu, người dân chú ý

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến dùng ảnh cũ, ảnh chụp lại từ thẻ căn cước, VNeID rồi chỉnh sửa bằng AI. Những hồ sơ này có thể bị từ chối tiếp nhận, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo quy định.

Mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Khánh Hòa phát đi lưu ý tới người dân về việc chụp ảnh chân dung khi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông.

Theo cơ quan này, qua công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, đơn vị phát hiện nhiều trường hợp người dân dùng ảnh chân dung chụp quá 6 tháng hoặc chụp lại ảnh từ căn cước công dân, ứng dụng VNeID. Sau đó, người dân dùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm chỉnh sửa để ghép trang phục, đổi kiểu tóc, sửa khuôn mặt, tạo thành ảnh mới để nộp hồ sơ.

Yêu cầu về ảnh chân dung được quy định tại Mẫu TK01 (Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước) ban hành kèm theo Thông tư số 69/2026/TT-BCA ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, vốn đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2025/TT-BCA ngày 31/7/2025.

Theo đó, ảnh chân dung cấp hộ chiếu có tỷ lệ 4x6, phông nền trắng, chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Ảnh phải rõ nét, mặt nhìn thẳng, lộ 2 vành tai, đầu để trần, không đeo kính, mặc trang phục lịch sự. Với hồ sơ trực tuyến, ảnh cần có độ phân giải tối thiểu 300 dpi, định dạng file jpeg.

Cơ quan xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân không dùng AI hoặc phần mềm chỉnh sửa làm thay đổi, sai lệch đặc điểm nhân dạng thực tế của bản thân.

Tương tự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM cũng có thông báo về một số lỗi thường gặp khi người dân sử dụng ảnh để làm hộ chiếu chưa đúng yêu cầu. Các lỗi thường gặp nhất là:

- Ảnh quá cũ & thay đổi diện mạo (quá 6 tháng): Phải sử dụng ảnh mới nhất. Minh họa so sánh “6 tháng trước” với “Hiện tại”.

- Đeo kính có phản chiếu: Phải tháo kính khi chụp.

- Biểu cảm không trung tính (cười/nhăn): Phải giữ biểu cảm trung tính.

- Tóc che khuôn mặt & tai: Phải lộ rõ khuôn mặt và 2 tai.

- Trang phục & phụ kiện rườm rà: Không mặc quân phục, không đội mũ. Ảnh minh họa có mũ rộng vành, khuyên tai lớn và khăn quàng.

- Bóng trên mặt & phông nền: Ánh sáng phải đều, không có bóng.

Ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM

Bốn rủi ro khi dùng ảnh chỉnh sửa sai quy định

Thứ nhất, hồ sơ bị tạm dừng hoặc từ chối tiếp nhận. Ảnh AI, ảnh chỉnh sửa làm sai lệch đặc điểm nhân dạng sẽ khiến hồ sơ không được chấp nhận, người dân phải làm lại, tốn thêm thời gian và chi phí.

Thứ hai, gặp khó khăn khi xuất nhập cảnh. Ảnh chỉnh sửa quá mức có thể khiến thiết bị kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại các cửa khẩu quốc tế không nhận diện được khuôn mặt. Người dân có nguy cơ bị dừng xuất nhập cảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình.

Thứ ba, có thể bị xử lý theo pháp luật. Trường hợp cố tình vi phạm, cung cấp thông tin, hình ảnh không đúng sự thật có thể bị xem xét xử lý theo Điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Mức phạt cụ thể áp dụng cho hành vi dùng ảnh chỉnh sửa: Chưa có thông tin xác nhận.

Thứ tư, nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí, không rõ nguồn gốc yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị như kho ảnh, vị trí, danh bạ. Việc tải ảnh chân dung lên máy chủ nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu khuôn mặt bị thu thập để dùng vào mục đích xấu, chẳng hạn tạo video giả mạo (deepfake) để lừa đảo.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định về thủ tục xuất nhập cảnh. Khi làm hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến, người dân cần chụp ảnh chân dung mới, bảo đảm trung thực và đúng chuẩn quy định của Bộ Công an.