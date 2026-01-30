Công an tỉnh Điện Biên ngày 28/1 cho biết, thời gian gần đây, tình trạng mua bán, thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân đang diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về tài sản và an ninh trật tự xã hội.

Theo thông tin từ Công an tỉnh, các đối tượng xấu thường lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để chụp ảnh, thuê, mua hoặc thu thập thông tin cá nhân như Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh nhân dân, thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại… Sau đó, những dữ liệu này bị sử dụng vào nhiều hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tổ chức đánh bạc, giả danh cơ quan chức năng hoặc mở tài khoản phục vụ các đường dây tội phạm công nghệ cao.

Người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD, thẻ ngân hàng hoặc các thông tin cá nhân nhạy cảm khác lên mạng xã hội. (Ảnh minh hoạ)

Trước thực trạng trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD, Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng hoặc các thông tin cá nhân nhạy cảm khác lên mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến hay gửi cho người không quen biết dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân, không cho người lạ mượn, chụp, thuê hoặc mua lại giấy tờ tùy thân; đồng thời thận trọng khi cung cấp thông tin cho các dịch vụ không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân.

Công an tỉnh cũng nhấn mạnh, trong trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý, kịp thời ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng bị sử dụng trái phép, người dân cần chủ động liên hệ ngay với cơ quan Công an, ngân hàng hoặc nhà mạng để được hỗ trợ, xác minh và áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý nghiêm. Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, hành vi vi phạm liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép thông tin cá nhân cần kịp thời tố giác để lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.